Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpek Yolu üzerinde bir tır, önce kamyonete, ardından otomobile çarptı. Tırın çarptığı kamyonet, refüjü aşıp karşı yola geçti. O sırada yoldan geçen bir kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kaçarak kurtuldu. Kaza anı ve kadının kazadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA

İpek Yolu, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de zincirleme kazada yoldan geçen kadın saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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