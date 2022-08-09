Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi - Son Dakika
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Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi

09.08.2022 13:14
Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır sürücüsü, motosikletli sürücüyü ezdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır sürücüsü, motosikletli sürücüyü ezdi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerindeki Dörtyol kavşağında sabah saatlerinde bir tır sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep oldu. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır sürücüsü, bu sırada kendi yolunda devam eden motosikletli sürücüye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. - MARDİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi - Son Dakika
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