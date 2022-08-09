Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerindeki Dörtyol kavşağında sabah saatlerinde bir tır sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep oldu. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır sürücüsü, bu sırada kendi yolunda devam eden motosikletli sürücüye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.