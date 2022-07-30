Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi

30.07.2022 14:30
Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun düğün salonu önünde havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun düğün salonu önünde havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürürken başına mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kızıltepe İlçe Asayiş Büro Amirliğince olayın araştırılması için özel ekip oluşturuldu.

Yapılan çalışmalarda olay günü ilçede bir düğün salonunda F.A'nın nişan merasimi olduğu ve düğün salonu önünde açık alanda tabanca ile havaya ateş edildiği 200 güvenlik kamerası incelenerek, tespit edildi.

Uzmanlardan da görüş alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki bir düğün salonu önünde silah kullanan kişilere yönelik yapılan araştırmada, 8 tabancaya el konuldu. Yapılan kriminal incelemede, çocuğa isabet eden merminin damadın kardeşi M.A'nın (22) silahından çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili zanlı M.A. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, düğün salonu önünde havaya silah sıkma ve kaldırımda yürüyen çocuğun yere yığılma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüdüğü sırada Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etmiş, çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Yaralı çocuk, ilçede sevk edildiği özel bir hastanede 24 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi - Son Dakika
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