Kızıltepe'de yaşayan Yusuf Daş'ın daha önce kalp rahatsızlığının bulunmadığı, tansiyon ve şeker hastalığının olduğu belirlendi. Arkadaşları ile gittiği halı saha maçı esnasında aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçiren Daş'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de halı sahada kalp krizi geçiren adliye müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

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