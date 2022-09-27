Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu

Kızıltepe Belediyesi tarafından kış mevsiminde ilçenin peyzaj çalışmalarında kullanılması için 8 farklı renkten oluşan 50 bin menekşe tohumu ekildi.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum ekildi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

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