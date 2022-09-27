Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum ekildi.
Kızıltepe Belediyesi tarafından kış mevsiminde ilçenin peyzaj çalışmalarında kullanılması için 8 farklı renkten oluşan 50 bin menekşe tohumu ekildi.
33 dönüm alan üzerine kurulu serada ekimi yapılan menekşeler filizlendikten sonra cadde, park, refüj ve kavşaklarda toprakla buluşturulacak.
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