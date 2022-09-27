Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu

27.09.2022 16:06
Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum ekildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum ekildi.

Kızıltepe Belediyesi tarafından kış mevsiminde ilçenin peyzaj çalışmalarında kullanılması için 8 farklı renkten oluşan 50 bin menekşe tohumu ekildi.

33 dönüm alan üzerine kurulu serada ekimi yapılan menekşeler filizlendikten sonra cadde, park, refüj ve kavşaklarda toprakla buluşturulacak.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıltepe'de menekşe fidesi yetiştirilmesi için 50 bin tohum toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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