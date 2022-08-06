Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu - Son Dakika
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Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu

06.08.2022 14:25
Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Beyazsu ana hattının patlaması sonucu fışkıran tazyikli su mahalledeki evlere zarar verdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Beyaz su ana hattının patlaması sonucu fışkıran tazyikli su mahalledeki evlere zarar verdi. Buğday yığınları su altında kalırken, yüzlerce kümes hayvanı telef oldu.

Olay gece saat 01.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal Eymirli Mahallesi'nden geçen Beyazsu ana hattı patladı. Durumu gören köylüler yetkililere haber verdi. Boru hattından fışkıran tazyikli su mahalledeki evlere zarar verdi, 10 civarında ahırı ve depo olarak kullanılan binayı su bastı. Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu. Hasadı yapılan ve köylüler tarafından güneşte kurutulmaya bırakılan buğday yığınları su altında kaldı.

"Beş defadır aynı yerde patlıyor"

Eymirli Mahallesi'nde yaşayan Diyar Akın, borunun 5 defadır aynı yerde patladığını söyledi. Akın, "Köyümüzden geçen Beyazsu ana hattı patladı. Buğday yığınları su altında kaldı. Yaklaşık 10 ahır sular altında kaldı. Hayvanlarımızın kışın yemesi için depoladığımız 17 tona yakın samanımız su altında kaldı, mağduruz. Fiber boru kullanmışlar hep patlıyor. Çelik boru olunca bu patlama olmazdı. Beş defadır aynı yerde patlıyor. Yetkililer buna bir çözüm bulmalı, bu basınçlı suya fiber dayanmıyor. Yüzlerce kanatlı hayvanımız telef oldu" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu - Son Dakika
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