Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesindeki bir apartmanın 5'inci katında bulunan evin balkonundan düşen 5 yaşındaki Deniz Çelik ağır yaralandı. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Küçük Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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