Mardin'de 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

07.09.2022 17:31
Mardin'de 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesindeki bir apartmanın 5'inci katında bulunan evin balkonundan düşen 5 yaşındaki Deniz Çelik ağır yaralandı. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Küçük Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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