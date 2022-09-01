Mardin'de 3 kişi hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de 3 kişi hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu

01.09.2022 13:09
Mardin'de 3 kişi hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerindeki emniyet kavşağında sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 33 CPM 95 plakalı tır ile 47 PG 582 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken kazaya karışan tır, iki araca daha çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hurdaya dönen otomobilden şans eseri yaralı olarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

YORUMLAR
500
İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'ndan örnek davranış Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'ndan örnek davranış
Kaynak: İHA

Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 3 kişi hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 3 kişi hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement