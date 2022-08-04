Havaya açılan ateş sonucu ölen çocuğun failini yakalayan personele başarı belgesi - Son Dakika
Üye Girişi

Havaya açılan ateş sonucu ölen çocuğun failini yakalayan personele başarı belgesi

04.08.2022 10:16
Havaya açılan ateş sonucu ölen çocuğun failini yakalayan personele başarı belgesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün salonu önünde havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın failini yakalayan polis ekiplerine başarı belgesi verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün salonu önünde havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın failini yakalayan polis ekiplerine başarı belgesi verildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürürken başına mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında failin tespit edilerek yakalanması için çalışma yürüten emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Çam, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve polis ekiplerine başarı belgesi verdi.

Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüdüğü sırada Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etmiş, çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Yaralı çocuk, ilçede sevk edildiği özel bir hastanede 24 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Yapılan çalışmalarda olay günü ilçede bir düğün salonunda F.A'nın nişan merasimi olduğu ve düğün salonu önünde açık alanda tabanca ile havaya ateş edildiği 200 güvenlik kamerası incelenerek tespit edilmiş, yapılan kriminal incelemede, çocuğa isabet eden merminin damadın kardeşi M.A'nın (22) silahından çıktığı belirlenmiş ve olayla ilgili zanlı M.A. gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi
Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havaya açılan ateş sonucu ölen çocuğun failini yakalayan personele başarı belgesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:07 Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
10:01 AK Parti'den "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" toplantısı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 3 yılı anlatıldı
09:54 Nureddin Nebati, yabancı bakana verdiği 'enflasyon' cevabını açıkladı: Siz yüzde 10'la sokağa çıkamıyorsunuz
09:43 Taşıyıcı annelik teklifini kabul eden fenomen yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı
09:28 Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
09:19 Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün sessizliğini bozdu: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı
09:20 Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu
09:13 3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
08:47 Fener, aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Tangocu için 10 milyon euro talep ediliyor
08:47 Ofsayta yeni önlem! UEFA'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 10:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Havaya açılan ateş sonucu ölen çocuğun failini yakalayan personele başarı belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement