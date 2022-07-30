Olay, 20 Temmuz'da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan Onur Başboğa, eve dönerken alnına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başboğa, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Başboğa'nın cenazesi, ilçede defnedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden Onur Başboğa'nın (12) ölümüne neden olan M.A. (22), 200 güvenlik kamerasından yaklaşık 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Onur'un yorgun mermiyle ölümünde, şüpheli 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı - Son Dakika

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