ONUR'UN YORGUN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE, ŞÜPHELİ 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika
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ONUR'UN YORGUN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE, ŞÜPHELİ 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK YAKALANDI

30.07.2022 23:42

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden Onur Başboğa'nın (12) ölümüne neden olan M.A. (22), 200 güvenlik kamerasından yaklaşık 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden Onur Başboğa'nın (12) ölümüne neden olan M.A. (22), 200 güvenlik kamerasından yaklaşık 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

Olay, 20 Temmuz'da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan Onur Başboğa, eve dönerken alnına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başboğa, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Başboğa'nın cenazesi, ilçede defnedildi.

KAMERA KAYITLARI İZLENDİ, UZMAN GÖRÜŞÜ ALINDI

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntü izledi. Uzmanlardan bilimsel görüş de alan özel ekip, silahın yaklaşık 1,8 kilometre uzaklıktan ateşlenmiş olabileceği bilgisine ulaştı.

DÜĞÜN SALONUNUN ÖNÜNDE ATEŞLENMİŞ

Özel ekip, Onur Başboğa'nın vurulduğu yere yaklaşık 1,4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan silahın ateşlendiğini tespit etti. Düğüne katılan 8 kişinin, havaya ateş ettikleri belirlendi. Düğün salonunun güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler, şüphelileri gözaltına alındı.

BALİSTİK İNCELEMEDE TESPİT EDİLDİ

9 milimetre çapındaki 8 tabancaya el koyan polis, balistik inceleme yaptı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği yorgun merminin M.A'nın silahından çıktığı tespit etti.

M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Kızıltepe, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ONUR'UN YORGUN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE, ŞÜPHELİ 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ONUR'UN YORGUN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE, ŞÜPHELİ 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika
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