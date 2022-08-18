Kızıltepe ilçesinde bir süredir yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olmaya başladı. Uyuşturucu nedeniyle vatandaşlar çocuklarını dışarıya göndermeye çekinirken, mahalleli gençler uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçti. Kızıltepe Atatürk Mahallesi sakinleri de uyuşturucu bataklığını kurutmak için savaş açanlardan. Mahallenin gençleri, bir araya gelerek caddelere "Gençlerimiz uyuşturucu yüzünden eriyip gidiyor. Analar ağlamasın, uyuşturucuya son" pankartı astı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı - Son Dakika

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