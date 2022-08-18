Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı - Son Dakika
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Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı

18.08.2022 12:53
Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı.

Kızıltepe ilçesinde bir süredir yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olmaya başladı. Uyuşturucu nedeniyle vatandaşlar çocuklarını dışarıya göndermeye çekinirken, mahalleli gençler uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçti. Kızıltepe Atatürk Mahallesi sakinleri de uyuşturucu bataklığını kurutmak için savaş açanlardan. Mahallenin gençleri, bir araya gelerek caddelere "Gençlerimiz uyuşturucu yüzünden eriyip gidiyor. Analar ağlamasın, uyuşturucuya son" pankartı astı.

Mahallenin gençleri ilerleyen süreçte uyuşturucu sorununun devam etmesi durumunda yeni çalışmalar yapacaklarını duyurdu - MARDİN

YORUMLAR
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Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı - Son Dakika
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