Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı

28.11.2022 19:19

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup öldüren M.Y. ile 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı boğanın gözlerini bağladıktan sonra başına defalarca balyozla vurarak öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Harekete geçen polis ekipleri görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan ekipler tarafından yapılan sorgusunun ardından M.Y. ile gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında karar verildi. Boğayı öldüren M.Y ve 3 şahıs tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kızıltepe Kaymakamlığından gözaltına alınan kasap hakkında açıklama Kızıltepe Kaymakamlığından gözaltına alınan kasap hakkında açıklama Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 3 kişi tutuklandı Mardin'de boğaya balyozla eziyet görüntülerine ilişkin 3 kişi tutuklandı

Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler
18:06 Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş
18:06 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor
18:02 Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı
17:59 Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı
17:50 13 yıllık sır perdesinde yeni gelişme! Bayram Tosun cinayeti DNA testiyle çözülecek
17:36 ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı kırk yıl sonra harekete geçti
17:35 Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin
17:17 Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı
16:37 Eskişehir'de sumatiğin para mekanizması arızalanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 19:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement