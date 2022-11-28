Keseceği boğanın başına balyozla vurup öldüren cani tutuklandı

Derbide olayları başlatan fişekleri stada sokmak için yapılan teklifi kabul etmiş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı boğanın gözlerini bağladıktan sonra başına defalarca balyozla vurarak öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Harekete geçen polis ekipleri görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan ekipler tarafından yapılan sorgusunun ardından M.Y. ile gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında karar verildi. Boğayı öldüren M.Y ve 3 şahıs tutuklandı.