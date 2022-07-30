12 yaşındaki Onur'u öldüren maganda 300 saatlik görüntü izlenerek bulundu - Son Dakika
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12 yaşındaki Onur'u öldüren maganda 300 saatlik görüntü izlenerek bulundu

30.07.2022 14:18

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eve dönüş yolunda alnına isabet eden 'yorgun mermi' sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Onur Başboğa'nın katili 300 saatlik görüntüler izlenerek bulundu. Katil zanlısı tespit edilmesinin ardından evine düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Mardin'de 20 Temmuz'da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde bakkaldan ekmek alan 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden 'yorgun mermi' sonucu ağır yaralandı. Başındaki kurşunla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuk, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un talimatıyla; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleriyle Kızıltepe İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla özel bir ekip oluşturuldu. Yürütülen ortak çalışmada Onur Başboğa'nın hayatını kaybettiği bölgedeki 200 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 300 saatlik görüntü, saniye saniye incelendi.

1.8 KİLOMETRE UZAKTAN ATEŞLENMİŞ

Uzmanlardan bilimsel görüş de alan özel ekip, silahın yaklaşık 1.8 kilometre uzaklıktan ateşlenmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Polis, küçük çocuğun hayatını kaybettiği bölgeyi, bu bilgi üzerine mercek altına aldı. Silahın, Onur Başoğlu'nun vurulduğu yere yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan ateşlendiği tespit edildi. Düğüne katılan 8 kişinin, sırf eğlence için havaya ateş ettiği belirlendi.

KATİL ZANLISININ EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tek tek tespit edilen söz konusu şüphelilere ait 9 milimetre çapındaki 8 adet tabancaya el konulup, balistik incelemesi yapıldı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği yorgun merminin ateşlendiği silahın da 22 yaşındaki Mahmut Aras'ın silahından çıktığı tespit edildi. Zanlı, evine düzenlenen şok baskınla kıskıvrak yakalandı. Aras, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Maganda kurşunuyla ölen çocuğun vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı Maganda kurşunuyla ölen çocuğun vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi Mardin'de 12 yaşındaki çocuğun nişanda havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi
Kaynak: İHA

Kızıltepe Devlet Hastanesi, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki Onur'u öldüren maganda 300 saatlik görüntü izlenerek bulundu - Son Dakika

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