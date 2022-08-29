Mardin'de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Mardin'de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

29.08.2022 23:40
Mardin'de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceden belirlenen bazı mahallelerde ve ara sokaklarda gerçekleştirilen "Narko-Alan" uygulaması yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceden belirlenen bazı mahallelerde ve ara sokaklarda gerçekleştirilen "Narko-Alan" uygulaması yapıldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce Narkotik, Asayiş, TEM ve KOM ekiplerinin katılımıyla mahalle ve sokak aralarında oluşturulan denetim noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde kontroller yapıldı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı uygulamada bazı adreslere de eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Kızıltepe ilçesinde 2022 yılı içerisinde; 204 narkotik olayına müdahale edildi. 222 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 17 şüpheli şahıs tutuklandı.

Polis ekiplerince müdahale edilen olaylarda; 8 kilo 861 gram eroin, 2 kilo 89 gram metamfetamin, 887 gram esrar, 162 adet narkotik hap, 8 kök Hint keneviri, 7 adet hassas terazi ve narkotik madde kullanımını kolaylaştıran çeşitli materyaller ele geçirildi.

İl genelinde narkotik suçlara yönelik yürütmekte olan mücadele kararlılıkla devam ederken kent genelinde uzman personeller tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Uyuma-NarkoNokta" uygulamaları ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme ile bilinçlendirme faaliyetleri de hızla sürüyor. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Narkotik, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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