Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi

06.08.2022 10:59
Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, oto hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, oto hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli O.D. ve M.E.Ö.'yi gözaltına aldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fırat Mahallesi 415 Sokak üzerinde yaşanılan oto hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli O.D. ve M.E.Ö. olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelilerin oto hırsızlığı suçundan çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Ekipler, şahısların teminine yönelik çalışmalarda her iki şahsın da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilinde ikamet ettiklerini tespit etti. Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ceylanpınar'da şahısların ikametinde arama yaptı ve arama sonucunda O.D. isimli şüpheli evinde yakalandı diğer şüpheli şahıs M.E.Ö. ise Viranşehir ilçesinde yakalandı.

Şahıslar emniyette vermiş oldukları ifadelerinden 47 DE 162 plaka otomobili Kızıltepe ilçesinden düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldıklarını ve aracı Viranşehir ilçesinde A.Ç. isimli şahsa 5 bin TL karşılığında sattıklarını beyan etti. Aracı satın alan şahısla birlikte Kızıltepe'ye getirilen şüpheli şahısların gerekli yasal işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN

YORUMLAR
500
Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement