Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, oto hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli O.D. ve M.E.Ö.'yi gözaltına aldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fırat Mahallesi 415 Sokak üzerinde yaşanılan oto hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli O.D. ve M.E.Ö. olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelilerin oto hırsızlığı suçundan çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Ekipler, şahısların teminine yönelik çalışmalarda her iki şahsın da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilinde ikamet ettiklerini tespit etti. Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ceylanpınar'da şahısların ikametinde arama yaptı ve arama sonucunda O.D. isimli şüpheli evinde yakalandı diğer şüpheli şahıs M.E.Ö. ise Viranşehir ilçesinde yakalandı.

Şahıslar emniyette vermiş oldukları ifadelerinden 47 DE 162 plaka otomobili Kızıltepe ilçesinden düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çaldıklarını ve aracı Viranşehir ilçesinde A.Ç. isimli şahsa 5 bin TL karşılığında sattıklarını beyan etti. Aracı satın alan şahısla birlikte Kızıltepe'ye getirilen şüpheli şahısların gerekli yasal işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN