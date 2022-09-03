Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

03.09.2022 16:43
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adrese baskında, 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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