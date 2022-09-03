Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

03.09.2022 10:34
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince Kızıltepe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaymakam Vekili Güler, Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti Kaymakam Vekili Güler, Kadın Girişimciler Kooperatifini ziyaret etti Polis eroin satışı yapmak isteyen torbacıyı yakaladı Polis eroin satışı yapmak isteyen torbacıyı yakaladı
Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement