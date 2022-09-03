İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince Kızıltepe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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