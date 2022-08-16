Edinilen bilgilere göre, kırsal Sürekli Mahallesi yolundan geçen sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ölen kişinin Taşlıca Mahallesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Bilal Özçelik olduğu tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesini ardından Özçelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kızıltepe, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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