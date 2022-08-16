Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu

16.08.2022 21:11
Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Sürekli Mahallesi yolundan geçen sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ölen kişinin Taşlıca Mahallesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Bilal Özçelik olduğu tespit edildi. Yapılan olay yeri incelemesini ardından Özçelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Özçelik'in vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenilirken 3 çocuk babasının öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kızıltepe, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de yol kenarın erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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