Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2...
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
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