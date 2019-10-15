Mardin 'in Kızıltepe ilçesine YPG/ PKK 'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

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