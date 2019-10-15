Son Dakika Haberleri: Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2...
Son Dakika Güncel Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2...

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2...

43 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2..., System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce havan ve roketle düzenlenen saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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