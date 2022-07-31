Mazıdağı ilçesinde Mehmet Çalgıcı isimli çocuk, evinde oynadığı sırada yerde bulduğu demir kapağı parmağına taktı. Parmağında sıkışan kapağı çıkaramayan Mehmet, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle Mehmet'in parmağına sıkışan demir kapağı keserek çıkarttı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Parmağı demir kapağa sıkışan çocuk gözyaşları arasında kurtarıldı - Son Dakika

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