Parmağı demir kapağa sıkışan çocuk gözyaşları arasında kurtarıldı - Son Dakika
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Parmağı demir kapağa sıkışan çocuk gözyaşları arasında kurtarıldı

31.07.2022 11:39
Parmağı demir kapağa sıkışan çocuk gözyaşları arasında kurtarıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde parmağı demir kapağa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde parmağı demir kapağa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mazıdağı ilçesinde Mehmet Çalgıcı isimli çocuk, evinde oynadığı sırada yerde bulduğu demir kapağı parmağına taktı. Parmağında sıkışan kapağı çıkaramayan Mehmet, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle Mehmet'in parmağına sıkışan demir kapağı keserek çıkarttı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

YORUMLAR
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Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN
Kaynak: İHA

Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parmağı demir kapağa sıkışan çocuk gözyaşları arasında kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parmağı demir kapağa sıkışan çocuk gözyaşları arasında kurtarıldı - Son Dakika
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