Mazıdağı ilçesinde bir genç, yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı. Kolunda sıkışan kelepçeyi çıkaramayan genç, ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık ekipleri de sonuç almayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kesici aletle gencin kolunda sıkışan kelepçeyi keserek çıkarttı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı, imdadına itfaiye ekipleri koştu - Son Dakika

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