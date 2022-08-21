MİDYAT'TAKİ LİSEDEN TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE 4 YILDA 159 ÖĞRENCİ

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 4 yıl önce eğitime başlayan Midyat Fen Lisesi'nden bu yıl mezun olan öğrencilerle birlikte bugüne kadar 113 öğrenci tıp, 46 öğrenci de diş hekimliği fakültelerine yerleşmeye hak kazandı. Bu başarının öğrencilere örnek olması için okul bahçesine kazananların adlarının yazılacağı 'Başarı Anıtı' yapıldı.

Midyat'ta 4 yıl önce eğitim vermeye başlayan Midyat Fen Lisesi'nden bugüne kadar 480 öğrenci mezun oldu. Bu öğrencilerden 225'i, girdikleri YKS sınavında aldıkları puanlarla Türkiye'de ilk 50 bin öğrenci arasında yer alarak çeşitli üniversitelere yerleşti. Bu sene mezun öğrencilerden 25'i tıp, 2'si diş hekimliği, 4'ü eczacılık, 5'i mühendislik ve 2'si de hukuk fakültelerine yerleşti. Bu yılla beraber bugüne kadar mezun olan öğrencilerden 113'ü tıp, 46'sı diş hekimliği, 47'si mühendislik, 27'si eczacılık, 54'ü hemşirelik, 23'ü öğretmenlik, 11'i hukuk ve 25'i de üniversitelerin diğer bölümlerine yerleşmiş oldu.

'BAŞARI ANITI'

Öğrenciler, hem ilçenin hem de ailelerinin gururu olurken, okul yönetimince de bu başarının diğer öğrencilere örnek olması amacıyla okulun bahçesine adlarının yazılı olacağı 'Başarı Anıtı' yapıldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okul idaresi, öğretmenler ve üniversiteye yerleşen öğrencilerin katıldığı törende başarılı öğrenciler, adlarının yazılı olduğu yıldızları anıta yerleştirdi. Öğrencileri tebrik eden Solmaz, 4 yılda 113 tıp fakültesinin çok iyi bir rakam olduğunu dile getirerek, 'Tıp fakültesi toplumda bilinen bir meslek olduğu için kriter bu görünse de diğer bölümlere yerleştirmede de okulumuz çok önemli bir başarısı var' diye konuştu.

Okul müdürü Ramazan Aykat da okullarının her sene başarısını katlayarak ilerlediğini belirtip, 'Bu sene 48 öğrencimiz tercihte bulunup çok güzel üniversitelere yerleşti. Bunlardan 25'i tıp, 2'si diş hekimliği ve devamında da hukuk, eczacılık, mühendislik gibi bölümler geliyor. Lisemiz şu ana kadar 480 öğrenci mezun verdi. Bu 480 öğrencinin 225'i Türkiye'de ilk 50 binde yer aldı. İstatistiksel olarak baktığımızda da okulumuz şu ana kadar 113 tıp fakültesi kazanan öğrenci çıkarmış. Bu başarının daimi olmasını istiyoruz. Şu an okuyan öğrencilerimize örnek teşkil etmesi için bir anıt yapma kararı aldık. Okulumuzdan mezun olmuş ve YKS'de ilk 5 bine giren öğrencilerimizin isimlerinin yer alacağı anıtın açılışını yaptık" dedi.

'ÜLKEME YARARLI DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanan Eylem Koçan da "Küçüklükten beri amacım doktor olmaktı. Onu başardığım için ben mutluyum, ailem mutlu. Çevremdeki kişilere örnek olmak beni mutlu eder. Gelecekte ülkeme yararlı bir doktor olmak, ülkemdeki insanlara hizmet ediyor olmak için okuyorum. Okuldaki hocalarımız sağ olsunlar. Onların ilgisi, okulun bize verdiği eğitim her zaman iyiydi ve her yerde bizim okul duyulmaya başlıyor. Bunun için de çok mutluyuz. İnşallah başarıları katlanarak devam eder" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise eğitimde marka şehir olmayı hedeflediklerini söyledi.