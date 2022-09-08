Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

08.09.2022 19:24
Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Mardin'in Midyat ilçesinde hafriyat kamyonuna çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde hafriyat kamyonuna çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde dün akşam kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki yaralıyı bulundukları yerden çıkardı.

Alev alan otomobil, ekiplerce söndürüldü.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.

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Kaynak: AA

Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı - Son Dakika
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