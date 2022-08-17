Kavgada yaralanan Ö.B. ve M.A.B. ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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