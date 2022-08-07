Kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı; aranıyor - Son Dakika
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Kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı; aranıyor

07.08.2022 15:23
Kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı; aranıyor

MARDİN'in Midyat ilçesinde kaldırımda arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde kaldırımda arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tokat atan kişinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk iddiaya göre kaldırımda bisiklet sürmeye başladı. İsimleri öğrenilemeyen çocukların yanına gelen 2 kişiden 1'i, henüz bilinmeyen sebeple çocuklardan 1'ine tokat attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek şikayetçi oldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı; aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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