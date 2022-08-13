Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi

13.08.2022 08:04

Mardin'in Midyat ilçesinde kepçenin avluda çalıştığı sırada duvarın çökmesi sonucu iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde kepçenin avluda çalıştığı sırada duvarın çökmesi sonucu iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, dün Midyat ilçesi Gölcük Mahallesinde bir evin avlusunda kepçe çalışma yaptığı sırada avlunun dış duvarı çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin'den AFAD ekipleri yönlendirilerek akustik böcek dinleme cihazları ile enkazın altında herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol edildi. Herhangi bir canlı belirtisi ses alınmamasının üzerine olay yerindeki enkaz temizlenmeye başlandı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken iki araçta maddi hasra meydana geldi.

Mahalle Muhtarı Murat Başar, Gölcük Mahallesi 432. Sokak'ta bir evin onarımı olduğunu ve kepçenin çalışması sırasında avlu duvarının çöktüğünü söyledi. Başar, "2-3 araç zarar görmüş. Vatandaşlar, araçlarının duvarın arkasındaki gölgeye bırakmışlar. Şu anda 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerimiz burada. Allah'a şükür şu anda insanlara zarar vermemiş, sadece araçlar gölgede olduğu için araçlar zarar görmüş" dedi.

YORUMLAR
500
Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi Mardin'de araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Mardin'de araçlar çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Gölcük, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 08:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de duvar çöktü, iki araçta maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement