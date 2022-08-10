Şahin, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Veysi Şahin, Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.