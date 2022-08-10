Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

10.08.2022 10:40
Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Belediyesince Kuyumcular Çarşısı ile Estel Dörtyol Mevkisinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara aşure ikram etti.

Şahin, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulundu.

Etkinliğe, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve Ali Alptekin, Midyat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Halil Polat, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Veysi Şahin, Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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