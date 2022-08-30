Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

30.08.2022 18:46
Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla Beyazsu Çayı mevkisine piknik yapmaya giden Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık personeli Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için çaya girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan Alpaslan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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