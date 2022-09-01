Midyat ilçesinde, Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince koordineli yapılan yol kontrolü sırasında durumundan şüphelenilip 'Dur' ihtarı çekilen araç, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanan şüpheli araç içerisinde detaylı yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerinde zulalanmış satışa hazır halde 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Tragger, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Midyat'ta 1.5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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