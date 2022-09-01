Midyat'ta 1.5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Midyat'ta 1.5 kilogram esrar ele geçirildi

01.09.2022 12:10
Midyat'ta 1.5 kilogram esrar ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yol kontrolünde 'Dur' ihtarına uymayarak araçla kaçınca başlayan kovalamada yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yol kontrolünde 'Dur' ihtarına uymayarak araçla kaçınca başlayan kovalamada yakalandı. Şahıslarla birlikte 1.5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Midyat ilçesinde, Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince koordineli yapılan yol kontrolü sırasında durumundan şüphelenilip 'Dur' ihtarı çekilen araç, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanan şüpheli araç içerisinde detaylı yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerinde zulalanmış satışa hazır halde 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan İ.A., E.A., isimli şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan yapılan sorgunun ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine sek edildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Tragger, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta 1.5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta 1.5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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