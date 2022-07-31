MİDYAT'TAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI - Son Dakika
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MİDYAT'TAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI

31.07.2022 14:07
MİDYAT'TAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI

MARDİN'in Midyat ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 80'i buldu.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 80'i buldu. Turistlerin artık Ege ve Akdeniz dışında yerleri de tercih ettiğini belirten turizmci Hakim Koçak, "Yerli ve yabancı turistler, hem buranın atmosferini yaşamak hem de tarihi yerleri görmek için geliyor. Nemsiz hava ve sessizlik nedeniyle de aşırı talepler olmaktadır" dedi.

İnanç turizmi ile önemli bir konuma sahip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Mardin'in Midyat ilçesi, temmuz ayında turizmcileri güldürdü. Otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, sıcaklıktan bunalan yerli ve yabancı turistler havuzlarda serinledi. Bazı turistler de Beyaz su mesire alanına giderek su kenarında vakit geçirdi.

'TURİSTLER ARTIK MİDYAT'IN HAVASINI TATMAK İSTİYOR'

Turizmci ve otel müdürü Hakim Koçak, Midyat'ta turizmin son derece iyi ilerlediğini belirterek "Yerli ve yabancı turistler, hem buranın atmosferini yaşamak hem de tarihi yerleri görmek için geliyor. Nemsiz hava ve sessizlik nedeniyle de aşırı talepler olmaktadır. Turistler artık Ege Bölgesi'nin değil; Mezopotamya bölgesinin, Midyat'ın temiz havayı tatmak istiyor. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde artık Midyat, tercih ediliyor. Genelde GAP turlarıyla çalışıyoruz ama bireysel müşterilerimiz de çok" dedi.

'BURASI KESİNLİKLE BAMBAŞKA'

Midyat'a tatile gelen model ajansı sahibi Ukraynalı Oksana Kuznetsova da "Midyat bölgesine ilk defa geliyorum. Buranın mimarisine, suyuna, havasına bayıldım. Burada gerçekten huzura kavuştum. İnsanlar Bodrum, Çeşme gibi yerleri tercih ediyor, ben buraları. Çünkü buranın havası, suyu, toprağı bambaşka, taptaze. O kadar temiz ki; burada uykun düzene giriyor, stresten, sinirden her şeyden uzaklaşıyorsun. Buranın mimarisi farklı, buranın tarihi farklı. O kadar güzel yerler var ki; hayran kaldım. Bu şekilde beklemiyordum, burası kesinlikle bambaşka" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Akdeniz, Mardin, Hakim, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİDYAT'TAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİDYAT'TAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI - Son Dakika
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