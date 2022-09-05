14 dil bilen, 22 kitap yazan Süryani rahibe, Almanya'dan döndüğü köyünde tarım yapıyor - Son Dakika
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14 dil bilen, 22 kitap yazan Süryani rahibe, Almanya'dan döndüğü köyünde tarım yapıyor

05.09.2022 11:10

MARDİN'in Midyat ilçesinden 1985'te ailesiyle göç edip Almanya'ya yerleşen, bugüne kadar 22 kitap yazan ve 14 dil bilen Süryani rahibe Hatune Doğan (52), geçen yıl dönüş yaptığı memleketinde tarımla uğraşıyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinden 1985'te ailesiyle göç edip Almanya'ya yerleşen, bugüne kadar 22 kitap yazan ve 14 dil bilen Süryani rahibe Hatune Doğan (52), geçen yıl dönüş yaptığı memleketinde tarımla uğraşıyor.

Midyat ilçesinin kırsal İzbırak Mahallesi'nde yaşayan Hatune Doğan, 1985'te 15 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya göç etti. Burada, Mainz Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde diyakozluk bölümünü bitiren Doğan, katıldığı birçok yardım faaliyetiyle 40'tan fazla ülkeyi gezdi. Yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eden Hatune Doğan, Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Almancanın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Arapça, Latince ve Afrika dilleri gibi toplam 10 dil daha öğrendi. Süryanice ve Almanca yazılan 22 kitabı bulunan Hatune Doğan'a insani yardım faaliyetlerinden dolayı Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok kurumdan da ödül verildi. Dolu dolu geçen hayatına rağmen 15 yaşında ayrıldığı köyüne özleminin dinmediğini söyleyen Doğan, geçen yıl her şeyi bırakıp büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen İzbırak'a geri döndü.

16 AİLE DAHA DÖNÜŞ YAPTIKöyde yeni bir ev inşa eden Doğan'ın ardından 16 aile daha kesin dönüş yaptı. Burada babasına ait arazilerde tarım yapan Doğan, bahçede yetişen sumakları toplayıp kuruttu. Sumakları satmayıp çevresine hediye eden Doğan, 40 bin metrekarelik alanda fıstık ve üzüm yetiştirmek için çalışmalara başladı.'MECBUREN AYRILMAK ZORUNDA KALDIK'Köylerinden mecburen ayrıldıklarını dile getiren Hatune Doğan, "Şimdi dönüş yaptık, bu evi yaptım. Ablam da yukarıda ev yaptı. Bu eski evleri de onardık, restore ettik. Biz çok memnunuz, Allah'a çok şükür. 1985'te buradan çıktık. O zaman mecbur olduk, çıktık. Şimdi Allah'a çok şükür kanunları, kuralları değiştirmişler. Cumhurbaşkanımız, 'Süryaniler dönsünler' diyor. Bize yardım edecek. Şimdi dönüyoruz. Köy onarıyoruz şimdi. İzbırak köyünde şimdi 17 ev oldu. İlk ben başlamıştım. Şimdi sumak topluyoruz. Bu sumak bağı babamındı. Bizim ailenin mirasıdır. Aile için toplayacağız. Eğer çok olursa komşulara hediye vereceğiz. Satmıyoruz bunu" diye konuştu.'BURADA BÜYÜDÜM'

İzbırak'ta büyüdüğünü ifade eden Doğan, "Avrupa'ya çıktım ama ben burada büyüdüm. Ektim, topladım, sumak topladım, kuru üzüm yaptım. Benim için garip değildir. Onun için çok hoşuma gidiyor. Burası Avrupa'dan daha sıcaktır ama buraya geldik tekrar. Allah'a çok şükür yani burada hürriyet var. Daha önceki gibi değildir. Ben 15 yaşındaydım o zaman, burada çalıştım ama şimdi Avrupa'da doğanlar buraya gelirse bu iş onlara zor gelir, garip gelir. Ama benim için zor değildir. Çok keyfim geliyor. Hoşuma gidiyor. Allah kısmet ederse gelecek zamanda buraları da ekeceğiz. Yukarıları temizledik, buraları da temizleyeceğiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Almanya, Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 dil bilen, 22 kitap yazan Süryani rahibe, Almanya'dan döndüğü köyünde tarım yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 dil bilen, 22 kitap yazan Süryani rahibe, Almanya'dan döndüğü köyünde tarım yapıyor - Son Dakika
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