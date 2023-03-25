Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu - Son Dakika
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Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu

25.03.2023 12:24
Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı 2.000 yıllık Arnas (Bağlarbaşı) köyüne taş ocağı kurulması, bölge halkının tepkisini çekti. Hayvanlarının ana beslenme alanlarının ocak nedeniyle yok edildiğini söyleyen köylüler adına Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Şehmus Altunkaynak, dava açtı. Mardin 1. İdare Mahkemesi davayı reddederken Altunkaynak, "Bir üst mahkemeye gideceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Mardin'in Midyat İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde 2.000 yıllık tarihi alana taş ocağı kuruldu. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler ise bu duruma isyan etti.

TARIM VE HAYVANCILIK OLUMSUZ ETKİLENDİ

58 haneli, 500'ün üzerinde sakini olan köyde besi hayvanlarının ana beslenme alanı, ocak yüzünden kaybedildi. Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Şehmus Altunkaynak; valiliğe, kaymakamlığa ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na konuyla ilgili dilekçe verdi.

Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu

"AMACIMIZ SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YAŞAMAK"

Dilekçece, "Taşocaklarının; doğal bitki örtüsünü yok ettiği, ocaktan çıkan tozun çevresindeki geniş bir alanda katman oluşturduğu, tarım alanlarının verimsizleştirdiği, nefes darlığı hastalıklarına yol açtığı ve bu nedenle birçok taşocağı ruhsatı için mahkemelere başvurulduğu, yürütmelerin durdurulduğu bilinmektedir. Bağlarbaşı Mahallesinin sakinleri olarak tek amacımız; sağlıklı bir ortamda yaşamak, çocuklarımızı büyütmek, hayvanlarımızı beslemek, bağ ve bahçelerimizden olabildiğince verim alarak hayatımızı idame etmektir. Safiyane beklentilerimizin dikkate alacağınızı umuyor, gereğinin yapılmasını arz ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu

ÜST MAHKEMEYE GİDECEKLER

Bunlardan bir sonuç alamadığını aktaran Altunkaynak ve köylüler, Mardin 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme davanın reddine karar verirken hukuki olarak haklarını aramaya devam edeceklerini belirten Altunkaynak, "Bir üst mahkemeye, Gaziantep Bölge Mahkemesine gideceğiz. Haklarımızı şiddete başvurmadan sonuna kadar arayacağız." ifadelerini kullandı.

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Bağlarbaşı, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 2.000 yıllık tarihi köye taş ocağı kuruldu - Son Dakika
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