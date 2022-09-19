Piyade Teğmen Erdi Keşan , günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törende Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Nusaybin Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Dilmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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