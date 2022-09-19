Nusaybin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Nusaybin Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Dilmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Piyade Teğmen Erdi Keşan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Daha sonra Kaymakam Kayabaşı, törene katılan gazilerle bir araya geldi.
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