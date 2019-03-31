Son Dakika Haberleri: Mardin'in Nusaybin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Semire...

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Semire...

59 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Semire Nergiz kazandı.

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Semire..., System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Semire Nergiz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Semire Nergiz 24 bin 331 oy aldı.

-Nergiz'in özgeçmişi-

Mardin Nusaybin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nusaybin'de tamamladı. 1993 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nergiz, 1994 yılından beri Diyarbakır Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmakta.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Semire Nergiz, Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Nusaybin, Güncel
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