Mardin'in Nusaybin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Semire...
59 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Semire Nergiz kazandı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Semire Nergiz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Semire Nergiz 24 bin 331 oy aldı.
-Nergiz'in özgeçmişi-
Mardin Nusaybin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nusaybin'de tamamladı. 1993 yılında Dicle Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun olan Nergiz, 1994 yılından beri Diyarbakır
Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmakta.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA
Reytingleri Alt Üst Eden Hercai Dizisine Suç Duyurusu! Yayından Kaldırılabilir
Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor