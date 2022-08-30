Mardin'de çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

30.08.2022 10:06
Mardin'de çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yenişehir Mahallesi Lise Sokak'taki 5 katlı bir binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri diğer yandan binanın bazı katlarında dumandan etkilenen ve mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yola açtı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de kafe yangını Kırıkkale'de kafe yangını Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı
Kaynak: AA

Yenişehir, Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
08:10 Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:41 Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 10:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement