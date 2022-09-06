Nusaybin'de diyabetli çocuklara yönelik kamp düzenlendi - Son Dakika
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Nusaybin'de diyabetli çocuklara yönelik kamp düzenlendi

06.09.2022 16:14
Nusaybin'de diyabetli çocuklara yönelik kamp düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde diyabetli çocuklara yönelik kamp düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde diyabetli çocuklara yönelik kamp düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi organizasyonunda, Nusaybin Kaymakamlığı ve belediyesi ev sahipliğinde DSİ piknik alanında 5- 8 Eylül'de düzenlenen kampa 56 çocuk katıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor, hemşire ve diyetisyenlerin gözetiminde kamp yapan çocukları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, onlarla çeşitli etkinliklere katıldı.

Çocuklarla yapılan masa tenisi turnuvasına katılan Rektör Özcoşar daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı ile masa tenisi maçı yaptı.

Prof. Dr. Özcoşar, Artuklu Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan tıp fakültesi ile Mardin'e sağlık alanında değer katma anlamında çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

"Bu kapsamda diyabetli çocukların hayat standartlarını, kendi kontrollerinde yaşayabilecekleri standart oluşturmaya yönelik böyle bir kamp yaptılar. Şu anda 56 diyabetli çocuğumuz kendi hayatlarını düzenleyebilecekleri bir standart oluşturuyorlar. Hem hocalarımız hem farklı hastanelerdeki uzmanlarımız, hemşirelerimiz, diyetisyenlerimiz bu çalışmayı destekliyor." diyen Özcoşar, Mardin açısından bunun önemli bir çalışma olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Özcoşar, kamp yerinin tahsisinde emeği bulunan Kaymakam Kayabaşı'na teşekkür ettiğini belirtti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı ise Mardin'in sağlık alanında geleceğe koşar adımlarla ilerlediğini belirtti.

Nusaybin olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kayabaşı, "Diyabet rahatsızlığıyla mücadele eden yavrularımızın hayatlarını daha iyi idame ettirebilmeleri, bu rahatsızlıkla kendi başlarına yetebilme hususunda kamp gerçekleştiriliyor. Rektör hocamız başta olmak üzere tüm emeği geçen üniversitemizin hocalarına, görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de diyabetli çocuklara yönelik kamp düzenlendi - Son Dakika

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