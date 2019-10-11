Son Dakika Haberleri: Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden...
Son Dakika Güncel Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden...

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden..., System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/ PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Anadolu Ajansı, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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