Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

23.08.2022 13:06
Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı hafif ticari araç gece kontrolden çıkarak Dicle Mahallesinde Can Sokak'taki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

YORUMLAR
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Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: 'Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız... Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: 'Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız... TAKOGRAFTA HİLE KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR TAKOGRAFTA HİLE KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Kaynak: AA

Nusaybin, Tragger, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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