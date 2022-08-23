Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı hafif ticari araç gece kontrolden çıkarak Dicle Mahallesinde Can Sokak'taki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaynak: AA

Nusaybin, Tragger, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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