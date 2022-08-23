Kaza, 02.00 sıralarında, Dicle Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna daldı. Kazada araçtaki 2 kişi, yaralandı. Evdekiler, gürültüye panikle uyanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç da vinç ve çekici ile kaldırıldı.

'Bunların kaşıntıları var' deyip devletin polisini dövdürmek için adam çağırdı

'Bunların kaşıntıları var' deyip devletin polisini dövdürmek için adam çağırdı

Kaynak: DHA

Tragger, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonet, duvarı yıkarak evin avlusuna daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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