Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 PB 089 plakalı otomobil, duvara çarpıp, bir evin bahçesine devrildi.

Kaynak: AA

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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