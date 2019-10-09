Mardin'in Nusaybin ilçesine 6 top mermisi düştü
31 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı bölgesinden 6 top mermisi düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı bölgesinden 6 top mermisi düştü. İlk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.
(İHA)
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