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Mardin'in Ömerli ilçesi doğal gaza kavuştu - Son Dakika

Mardin'in Ömerli ilçesi doğal gaza kavuştu

31.12.2021 11:20
Mardin'in Ömerli ilçesi doğal gaza kavuştu

Mardin'de Dargeçit ilçesinin ardından Ömerli ilçesinde de doğal gaz sevinci yaşandı.

Mardin'de Dargeçit ilçesinin ardından Ömerli ilçesinde de doğal gaz sevinci yaşandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreninde, dün Dargeçit ilçesinin bugün de Ömerli ilçesinin doğal gaza kavuştuğunu belirtti.

Hayırlı yatırımlara şahitlik ettiklerini aktaran Demirtaş, bunların kent için önemli olduğunu söyledi.

Her ilçede vatandaşların hak ettiği şekilde hizmet ürettiklerini aktaran Demirtaş, bütün ilçelere hizmet etmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Ömerli ilçesinde büyük alt yapı yatırımlarının olduğunu bildiren Demirtaş, bunların büyük bir kısmının gelecek yıl hizmete gireceğini ifade etti. Demirtaş, şöyle konuştu:

"Ömerli'nin refahı ve huzuru artacak. Bu yatırımların yapılmasında en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Tüm Ömerli halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Doğal gazın Ömerli halkına çok büyük faydası dokunacaktır. Daha ucuz, konforlu ve çevreci bir yakıt kullanacaklar. En geç bir-iki ay içerisinde bu yakıtı evlerimizde, iş yerlerimizde kullanıyor olacağız."

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da yapılan yatırımlardan dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Daha sonra doğal gaz açılışını temsil eden meşale yakıldı.

Törene, Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer ve vatandaşlar katıldı.

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Doğalgaz, Dargeçit, Mardin, Ömerli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'in Ömerli ilçesi doğal gaza kavuştu - Son Dakika


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