Mardin'in Ömerli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Reytingleri Alt Üst Eden Hercai Dizisine Suç Duyurusu! Yayından Kaldırılabilir

Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu