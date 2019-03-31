Mardin'in Ömerli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Mardin
'in Ömerli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüsamettin Altındağ
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüsamettin Altındağ 3 bin 640, HDP
adayı Cuma Turğay
bin 696, Saadet Partisi
adayı Servet Cemiloğlu
586 oy aldı.
-Altındağ'ın öz geçmişi-
Hüsamettin Altındağ, 3 Haziran 1961'de Mardin Ömerli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Profesyonel is hayatında bankacılık, İnşaat şirketi yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Altındağ, siyasette, ilçe başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği, il genel meclisi üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.
Çok iyi derecede Arapça, Kürtçe ve İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babası.