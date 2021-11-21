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Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

21.11.2021 11:11
Mardin'in "Onur Günü" törenle kutlandı

Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Hükümet Konağı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda öğretmen Betül Özdemir Ege, törende yaptığı konuşmada, Mardin'in yüzlerce yıl farklı dil ve dine mensup insanlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Asırlardır farklı medeniyetlere kucak açan Mardin'in tarihi ve sosyokültürel açıdan büyük zenginlikleri içinde barındırmış kadim bir şehir olduğunu dile getiren Ege, kentin tarih boyunca pek çok kez işgal edilmek istendiğini aktardı.

Ege, şunları kaydetti:

"Son olarak 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istenmiştir. Şehrin ileri gelenleri ve halk buna şiddetle karşı çıkarak büyük bir direnç göstermiştir. Ne mutlu bize ki milli mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa bir sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011'den itibaren Mardin'de 21 Kasım "Kurtuluş Günü" olarak değil "Onur Günü" olarak kutlanmaya başlandı."

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Onur Günü törenle kutlandı
Mardin'in Onur Günü törenle kutlandı
Mardin'in Onur Günü törenle kutlandı
Mardin'in Onur Günü törenle kutlandı
Mardin'in Onur Günü törenle kutlandı

Atatürk Anıtı, Mardin, İşgal, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'in 'Onur Günü' törenle kutlandı - Son Dakika


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