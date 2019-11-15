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Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör...
7 saat önce
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:54 Kaynak: AA
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
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