Son Dakika Haberleri: Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör...
Son Dakika Güncel Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör... - Son Dakika

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör...

7 saat önce

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör..., System.String[]

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Mazıdağı, Mardin, Derik, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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