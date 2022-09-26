Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor

26.09.2022 15:38
Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor

Mardin'in Savur ilçesinde Mehmet Sait Erdem Caddesinde, kaldırım ve yol yapım çalışmaları başladı.

Mardin'in Savur ilçesinde Mehmet Sait Erdem Caddesinde, kaldırım ve yol yapım çalışmaları başladı.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Kaya, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar devam ediyor. Tarihi ilçenin tek caddesi ve çarşısı olan Mehmet Sait Erdem Caddesinde kaldırım ve yol yapım çalışmalarına başladık. Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız işlerde ilçemize bir sanat eseri gözüyle bakıyoruz. Bu anlamda yüksek bir estetik anlayış ve işlevselliği birlikte değerlendirerek karar veriyoruz. Çalışmalarımız sırasında olabildiğince çevreye az rahatsızlık vermeye çalışıyoruz. Yine de vatandaşlarımızdan bu süreçte sabır göstermelerini rica ediyorum. İlçemizi güzel günler bekliyor inşallah."

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Kaynak: AA

Mehmet Sait, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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