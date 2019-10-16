Son Dakika Haberleri: Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara
Son Dakika Güncel Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara

43 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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Son Dakika: Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi
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