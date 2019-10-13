Son Dakika Haberleri: Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Son Dakika Güncel Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

53 dakika önce

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi, System.String[]

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.


Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin'İn sınır ilçelerinde eğitime ara verildi. Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nüsaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. - MARDİN

Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli maçtan dolayı bu hafta Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak
ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi Nusaybin saldırısında YPG/PKK'lı teröristlerin hain taktiği! Önce eve sonra toplanan kalabalığa saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 03:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]