Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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